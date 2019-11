Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Einbruch in Wohnhaus

Belm (ots)

In der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 21 Uhr kam es am Dienstag im Leconskamp zu einem Einbruch. Der oder die unbekannten Täter drangen durch eine Kellertür in ein Wohnhaus ein und entwendeten Bargeld und Gegenstände im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer 05406 807790 oder 0541 3272115 zu melden.

