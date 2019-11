Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Schwerer Verkehrsunfall

Bersenbrück (ots)

Am Dienstag gegen 16:30 Uhr befuhr eine 36-jährige Frau aus Bersenbrück die Sandbrinks Hofstraße in Richtung Neuenkirchener Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ihr dort eine Blutprobe entnommen. An dem verunfallten Opel Vectra entstand ein Totalschaden, er musste abgeschleppt werden.

