Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

Am Samstag, den 06.07.2019 kam es auf dem Parkplatz eines ortsansässigen Lebensmittelmarkt am Altendorfer Tor zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Eine 84-jährige Neu-Anspacherin touchierte beim Einparken den ordnungsgemäß rechts daneben geparkten PKW, wobei an beiden Fahrzeugen leichter Sachschaden entstand. Gegen die Fahrzeugführerin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell