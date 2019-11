Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Schwerer Verkehrsunfall

Bohmte (ots)

Am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr ereignete sich auf einer Ampelkreuzung zur Bundesstraße 51 ein schwerer Verkehrsunfall. Die 20-jährige Fahrerin eines VW Lupo befuhr die Osnabrücker Straße und wollte an einer Ampelkreuzung bei Grünlicht nach links auf die B51 in Richtung Ostercappeln abbiegen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit und Nässe auf der Fahrbahn, prallte sie beim Abbiegevorgang zunächst in die Leitplanke, anschließend in einen wartenden Mercedes. Die junge Frau aus Georgsmarienhütte wurde bei dem Unfall schwer verletzt, der 25-jährige Mercedesfahrer aus Bohmte erlitt leichte Verletzungen. Der VW Lupo war zum Unfallzeitpunkt mit fünf weiteren Jugendlichen und Heranwachsenden besetzt, diese blieben unverletzt. Die Ampelkreuzung war für die Unfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen rund eine Stunde lang gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell