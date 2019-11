Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Unfallflucht mit weißem Lkw

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmorgen hat der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Lkw in der Bergstraße einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Eine 19-Jährige war gegen 07.20 Uhr mit ihrem weißen VW Fox in Richtung Wulftener Straße unterwegs, als ihr unweit des Posthotels der besagte Lkw ein Stück weit auf ihrem Fahrstreifen entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die jugen Frau nach rechts aus und touchierte dabei einen am Straßenrand abgestellten Kia Ceed. Der Lkw hielt danach allerdings nicht an und setzte seine Fahrt fort. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Meller Polizei. Telefon: 05422-920600.

