Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Einbrecher erbeuten Gartengeräte

Melle (ots)

Ein Landmaschinenhandel an der Meesdorfer Straße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag das Ziel von Einbrechern. Gegen 02 Uhr brachen zwei Täter in die Geschäftsräume ein und stahlen eine ganze Reihe von Gartengeräten. Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Modelle waren das Ziel der Täter. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Täter flüchteten fußläufig in Richtung Huntetalstraße, dort verliert sich ihre Spur. Die Polizei in Melle bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05422 920600 zu melden.

