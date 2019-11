Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: E-Bikes im Innenstadtbereich gestohlen

Osnabrück (ots)

Unbekannte haben in den beiden letzten Tagen im Bereich der Innenstadt drei E-Bikes gestohlen. Ein Fall ereignete sich am Sonntag in der Johannisfreiheit. Dort kam zwischen 11 Uhr und 12 Uhr ein schwarzes "Cube Cruise" weg, das verschlossen vor dem alten Eingang des Marienhospitals stand. Vor dem Stadthaus 2 wurde am Montag, in der Zeit zwischen 10.10 Uhr und 14.10 Uhr, ein rot/weißes Damenrad "Ebike Capri Z003", von Unbekannten entwendet. Das Bike war mit einem Schloss an einen Fahrradbügel gekettet und hatte einen Korb der Marke Thule auf dem Gepäckträger. Am gleichen Tag, im Tatzeitraum von 13 Uhr bis 16.30 Uhr, nahmen Diebe am Neumarkt ein verschlossenes, schwarz/blaues Pedelec "Haibike SDURO Trekking 5.0" mit. Wer Hinweise zum Verbleib der teuren Fahrräder geben kann, ruft bitte bei der Osnabrücker Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-3203 an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell