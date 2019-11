Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher flüchten ohne Beute

Osnabrück (ots)

Am Montagabend brachen Unbekannte in ein Reihenmittelhaus am Vechtaer Hof ein. Die beiden dunkel gekleideten Täter schlugen gegen 19.25 Uhr die Terrassentür ein, lösten eine Alarmanlage aus und flüchteten daraufhin ohne Beute. Die Osnabrücker Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

