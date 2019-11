Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Einfamilienhaus

Wallenhorst (ots)

Ein Einfamilienhaus an der Bergmannstraße geriet am Montag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter hebelten zwischen 16.30 und 19 Uhr ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Wohnräumen. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen durchwühlten sie Schränke und Schubladen, stießen dabei auf Bargeld und Schmuck, und flüchteten anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittler der Bramscher Polizei bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05461/915300 entgegengenommen.

