Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Wanderhütte in Brand

Bad Rothenfelde (ots)

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in ein Waldstück am Ortsrand von Bad Rothenfelde gerufen. Am Übergang Alte Salzstraße zum Kollweg brannte eine hölzerne Wanderhütte. Das Feuer konnte schnell abgelöscht werden. Teile der Hütte wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen brach der Brand in einem Kunststoffmülleimer an der Außenwand aus. Die Polizei Georgsmarienhütte bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, sich unter 05401 879500 zu melden.

