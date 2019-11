Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Tödlicher Verkehrsunfall

Osnabrück (ots)

Am Montag gegen 11:20 Uhr ereignete sich in Vehrte ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger Mann aus Belm befuhr mit seinem Auto die Venner Straße in Richtung Vehrte. Als er in Höhe der Einmündung Breitenriede war, fuhr ein Fahrradfahrer unvermittelt auf die vorfahrtsberechtigte Kreisstraße. Der 72-jährige Mann aus Vehrte wurde frontal von dem VW erfasst und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat eine Vollsperrung eingerichtet. Die Beamten führen eine umfangreiche Spurensicherung durch, zudem wurde ein Unfallgutachter beauftragt. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch eine Notfallseelsorgerin eingesetzt.

