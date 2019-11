Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfallgeschädigter gesucht (30/0811)

Speyer (ots)

Am 08.11.2019, 10:55 Uhr, befuhren zwei PKW hintereinander die Theodor-Heuss-Straße in Speyer in Fahrtrichtung Berliner Platz. An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße musste der vorausfahrende PKW aufgrund der roten Ampel anhalten. Die dahinter fahrende Fahrzeugführerin, 78 Jahre, aus Speyer, bemerkte dies zu spät und fuhr dem stehenden PKW mit ihrem Fahrzeug, Daihatsu, kräftig auf. Bei ihrem Fahrzeug entstand deutlicher Frontschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Der geschädigte PKW-Fahrer setzte aber ungerührt seine Fahrt bei grüner Ampel fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen PKW gehandelt haben dürfte. Der Geschädigte bzw. Unfallzeugen, die Angaben zu dem zweiten Unfallbeteiligten Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder Mail pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

