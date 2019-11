Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Zweifamilienhaus (29/0711)

Speyer (ots)

Im Zeitraum 07.11.2019, 09:15 - 14:45 Uhr, gelangte/n unbekannte/r Täter, durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters im Erdgeschoß, in die Erdgeschoßwohnung eines Zweifamilienhauses in Speyer, Im Rübsamenwühl. Dort wurden nach erster Sichtung lediglich Spardosen mit einem Gesamtinhalt von rund 1000 Euro entwendet. Der an dem aufgehebelten Fenster entstandene Schaden dürft bei ca. 600 EUR liegen. Derzeit liegen der Polizei keine Täterhinweise vor. Zeugenhinweise werden von der Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegengenommen.

