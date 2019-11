Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Neuhofen) Verkehrsunfall mit Fahrrad

Neuhofen (ots)

Am Donnerstag, 07.11.2019, gegen 13:00 Uhr, befuhr eine 33-jährige Radfahrerin den Kreisverkehr Speyerer Straße/Woogstraße. Eine 32-jährige PKW-Fahrerin fuhr aus der Woogstraße in den Kreisverkehr ein und stieß dort mit der Radfahrerin zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Radfahrerin leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstand am PKW geringer Sachschaden.

