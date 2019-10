Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Einbrecher in Haus

In Ulm-Böfingen war am Wochenende ein Einbrecher unterwegs.

Ulm (ots)

Der Unbekannte machte sich an einem Kindergarten im Haslacher Weg zu schaffen. Er hebelte eine Tür auf und gelangte so in die Räume. Auch darin brach er Schränke auf, bis er eine Geldkassette fand. Ob der Dieb daraus etwas mitgenommen hat, müssen die Verantwortlichen noch feststellen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sicherte die Spuren. Sie rät, über Wochenende und freie Tage kein Geld in Geschäftsräumen zu lassen. Darauf haben es Einbrecher abgesehen. Daneben empfiehlt die Polizei auch einen Einbruchschutz. Mehr Infos dazu gibt die Polizei im Internet unter www.k-einbruch.de.

+++++++ 2025057

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell