POL-PDLU: Speyer - Beim Ausparken gegen Pkw gestoßen und geflüchtet (42/0711)

Speyer (ots)

07.11.2019, 18:45 Uhr

Am Donnerstag gegen 18:45 Uhr stieß ein VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes Am Rübsamenwühl mit seiner Anhängerkupplung gegen den Frontstoßfänger eines Toyota Corolla und verursachte dadurch einen Schaden von ca. 1000EUR. Danach verließ der Golf den Parkplatz, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da mehrere Zeugen das Unfallgeschehe beobachten hatten, ist das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs bekannt. Die polizeilichen Ermittlungen hinsichtlich des verantwortlichen Fahrzeugführers dauern derzeit noch an.

