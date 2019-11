Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit Kleinkraftrad gestürzt (34/0711)

Speyer (ots)

07.11.2019, 18:26 Uhr Am Donnerstagabend kam ein 16-Jähriger aus Speyer mit seinem Kleikraftrad alleinverschuldet zu Sturz, als er in der Raiffeisenstraße an einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand parkenden Pkw vorbeifahren wollte. Der Jugendliche zog sich dabei Schürfwunden am Knie zu, an seinem Zweirad entstand ein Schaden von ca. 250EUR. Der Gestürzte wurde durch den Rettungsdienst zur vorsorglichen Untersuchung seiner Verletzungen in eine Speyerer Krankenhaus verbracht

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell