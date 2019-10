Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen PP Osthessen

Fulda (ots)

-- Gartenhütte aufgebrochen

Am 12.10.2019 stellte der Besitzer einer Gartenparzelle der Schrebergartenanlage an der Heidaustraße in Bebra fest, dass durch unbekannte Täter die Gartenhütte und ein Geräteschuppen aufgebrochen wurden. Hierbei Endstand ein Sachschaden von circa 500,- Euro. Aus der Gartenhütte wurde ein Luftdruckgewehr, welches als Dekoration diente, im Wert von circa 120,- Euro entwendet. Hinweise an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter 06623-9370.

-- Folie von Siloballen aufgeschnitten

Am 11.10.2019, zwischen 12.00 - 14.00 Uhr wurden in der Gemarkung Bebra-Gilfershausen (Flurstück Im Hühnergrund) durch unbekannte Täter bei 6 Siloballen die Kunststofffolien durchschnitten. Sachschaden circa 400,- Euro.

(Berichterstatter: Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda, POK Mulack)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell