Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Backnang: Auffahrunfall

Backnang: (ots)

Ein 58-jähriger Omnibus-Fahrer befuhr am Freitag gegen 13.30 Uhr die rechte Fahrspur der Neckarstraße. Vor der Einmündung zur Backnanger Straße bremste vor ihm eine Opel-Fahrerin ab, nachdem die Ampel auf rot umgeschaltet hatte. Der Busfahrer konnte nicht mehr anhalten und krachte dem Pkw ins Heck. Hierbei wurde die 34-jährige Autofahrerin verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Im Bus saß den vorliegenden Informationen ein Fahrgast, der unverletzt blieb. An den Unfallfahrzeugen, die beide nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 7000 Euro.

