Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Einladung zum "Tag der Polizei" mit Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am 15. September 2019 rund um das Bürgerhaus in Kernen im Remstal

Aalen (ots)

"Tag der Polizei" am 15.09.2019, 13:00-20:00 Uhr am Bürgerhaus in Kernen i.R.

Das Polizeipräsidium Aalen lädt alle Bürgerinnen und Bürger, sowie Pressevertreter am Sonntag, den 15.09.2019 zum "Tag der Polizei" rund um das Bürgerhaus in Kernen-Rommelshausen ein.

Besondere Highlights sind dabei die Verlosung eines Freifluges mit dem Polizeihubschrauber und das Konzert des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Abend.

Tagsüber stehen Präventionsbeamtinnen und -beamte nicht nur an Informationsständen Rede und Antwort. Mit den Präventionsvorträgen zu den Themen "Sicherer Schulweg" und "Sicher im Alter" weisen wir auf die besonderen Gefahren gerade für die Jüngsten und Älteren in unserer Gesellschaft hin und bieten Informationen und Handlungsempfehlungen. Rund um das Informationsfahrzeug des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg haben die Besucher die Möglichkeit, sich anschaulich in Sachen Einbruchsschutz beraten zu lassen.

Für alle Schulabgänger und interessierten jungen Menschen steht eine Einstellungsberaterin zur Verfügung. Fragen zu den Voraussetzungen zum Eintritt in den Polizeiberuf werden hier erörtert, ebenso wie die Bewerbungsmodalitäten und der Ausbildungsverlauf erklärt.

Kinder und deren Eltern kommen bei uns ebenfalls auf ihre Kosten. Neben zwei Aufführungen unseres preisgekrönten Theaterstücks "Das Kleine Zebra" haben alle Kinder die Möglichkeit, sich auf einem Polizeimotorrad fotografieren zu lassen und davon einen Ansteck-Button als Andenken mit nachhause zu nehmen.

Auch praktische Beispiele der Polizeiarbeit können an diesem Tag bestaunt werden. Streifenbeamtinnen und -beamte stellen ihren Streifenwagen samt Ausrüstung vor und Beamtinnen und Beamte der Kriminaltechnik lassen die Besucher hinter die Kulissen ihrer Arbeit schauen. Die Action kommt an diesem Tag ebenfalls nicht zu kurz. Unsere Polizeihundeführer haben sich zusammen mit den Einsatztrainern eine ganz besondere Show ausgedacht, um den Besucher ihre tägliche Arbeit zu veranschaulichen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

