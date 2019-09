POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Randalierer traten gegen Gebäude - Fahrzeugbrand - Einbruch - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Backnang: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer bog am Donnerstag kurz vor 17 Uhr von der Wiener Straße nach rechts in die B 14 ein, obwohl die Ampel bereits auf rot geschaltet hatte. Eine Autofahrerin auf der B 14, die auch in Richtung Backnang gefahren war, erkannte dies und bremste rechtzeitig ab. Ein Motorradfahrer, der in Richtung Maubach fuhr, konnte wohl noch mit Glück dem einbiegenden Muldenkipper ausweichen. Anschließend fuhr der Motorradfahrer weiter. Zur näheren Abklärung der Gefährdungssituation wird der Motorradfahrer gebeten, sich bei der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 zu melden.

Fellbach: Einbruch

In der Stuttgarter Straße wurde in die Büroräumlichkeiten eines Einrichtungs- und Renovierungsgeschäft über ein Fenster eingebrochen. Gegen 00.30 Uhr am Freitagmorgen wurde hierüber die Polizei alarmiert. Bei der Durchsuchung des Geschäfts bzw. bei der Absuche im Umfeld konnte keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Am Gebäude wurde auch ein Stahlgitter entfernt, wobei vermutich auch ein Winkelschleifer eingesetzt worden war. Laut ersten Informationen haben die Einbrecher aus dem Gewerbebetrieb keine Wertgegenstände erbeutet. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen. Wer in der Tatnacht Verdächtiges wahrgenommen hat, insbesondere Personen oder Fahrzeuge, sollten sich bei der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 melden.

Fellbach: Randalierende bei Wohncity

Von Passanten wurden am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr mehrere junge Männer dabei beobachtet, wie sie in einem Innenhof in der Cannstatter Straße gegen Gebäudefassaden traten und untereinander schlägerten. Die anschließend eingetroffenen Beamten wurden von den Männern umgehend beleidigt. Bei der Kontrolle wollten die Personen sich auch nicht der Polizei gegenüber ausweisen. Wegen des hohen Aggressionspotentials der betrunkenen Männer wurde noch eine weitere Polizeistreife hinzugezogen. Ein Beamter wurde körperlich angegriffen, woraufhin der Aggressor von der Polizei zur Lagebewältigung mit einer Handschließe fixiert wurde. Die Männer, die zwischen 17 und 20 Jahre alt waren, erhielten Platzverweise. Ein 19-Jähriger konnte sich nicht beruhigen und trat noch gegen Verkehrszeichen, woraufhin er zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen wurde. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren gegen die Männer wegen Beleidigungen und Widerstand eingeleitet.

Urbach: Motorradfahrerin auf Dieselspur gestürzt

Eine 16 Jahre alte Fahrerin eines Leichtkraftrades hat sich am Donnerstagabend bei einem Sturz auf einem Tankstellengelände leichte Verletzungen zugezogen. Sie war um 19:30 Uhr in den Mühlwiesen mit ihrer Yamaha auf eine Tankstelle eingefahren, als sie auf einer Dieselspur ins Rutschen geriet und stürzte. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Eine 22 Mitfahrerin blieb unverletzt. Offensichtlich war einem bislang unbekannten Fahrzeuglenker beim Tanken Dieselkraftstoff ausgelaufen und hatte diese nicht gemeldet.

Urbach: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Donnerstagabend ein Pkw in Brand geraten. Ein 50 Jahre alter Autofahrer war im Bereich Haubersbronner Straße / Kreuzweg unterwegs, als sein Alpha Romeo plötzlich in Brand geriet. Der Mann hielt sofort an und konnte das brennende Auto unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Urbach rückte an und konnte den Brand schnell löschen. Der Alpha Romeo musste anschließend abgeschleppt werden. Vom Polizeirevier Schorndorf war eine Streifenbesatzung im Einsatz.

Welzheim: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Donnerstag am Kirchplatz eine Hausmauer beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Unfall, bei dem ein Sachschaden von circa 1.000 Euro ist, hatte sich zwischen 15:00 Uhr und 16:30 Uhr ereignet. Zeugenhinweise erbittet der Polizeiposten Welzheim, Telefon 0782/9281-0.

Waiblingen: Unfallflucht

Der Fahrer eines dunklen Pkw SUV parkte am Freitag gegen 00.30 Uhr in der Düsseldorfer Straße auf einem Parkplatz aus und schrammte dabei einen geparkten VW Golf. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise auf den Geflüchteten nimmt die Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 entgegen.

