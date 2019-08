Polizei Münster

POL-MS: 28-jähriger Mann greift 47-jährige Frau mit Messer an - Mordkommission im Einsatz

Mettingen/Steinfurt/Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Steinfurt und der Polizei Münster

Ein 28-jähriger Mann soll heute Mittag (28.8., 12:15 Uhr) an der Bahnhofstraße in Mettingen eine 47-jährige Frau mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der 28-Jährige konnte nach der Tat festgenommen werden. Die 47-Jährige wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht und wird zurzeit behandelt.

"Warum der Beschuldigte die Frau auf der Straße angegriffen hat, ist bisher unklar", erläutert Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. "Die Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen Motiv, stehen noch ganz am Anfang."

Zur Klärung der Tat ist eine Mordkommission unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Frank Schneemann im Einsatz. Die Ermittlungen dauern an.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Telefonnummer 0251 494-2415

Kontakt für Medienvertreter:



Polizei Münster

Angela Lüttmann

Telefon: 0251 - 275 1010

E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/muenster

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell