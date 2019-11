POL-PDLU: Verkehrsunfall

Polizeidirektion Ludwigshafen

Großniedesheim (ots)

Am 07.11.2019 gegen 19:30 Uhr befährt ein 20-jähriger Audi-Fahrer die K29 kommend von Beindersheim in Richtung Großniedesheim. Aufgrund eines Anrufes versucht der aus Frankenthal stammende Mann in einer Einmündung zum Feldweg anzuhalten. Infolge seiner zu hohen Geschwindigkeit verpasst der Fahrzeugführer die Einfahrt und kollidiert mit der dortigen Leiplanke. Der Schaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

