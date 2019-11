Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Bewohnerin vertreibt Einbrecher

Osnabrück (ots)

Unbekannte brachen am Montagmorgen in ein Einfamilienhaus an der Dr.-Pelz-Straße ein. Der oder die Täter gelangten zwischen 09.15 und 09.25 Uhr über ein Kellerfenster ins Innere des Hauses und machten sich dort an einer weiteren Tür zu schaffen. Auf die Geräusche wurde eine Hausbewohnerin aufmerksam. Bei ihrer Nachschau vertrieb sie die Einbrecher, die unerkannt und ohne Beute flüchteten. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-2215 oder 327-3240.

