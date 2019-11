Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Rennrad samt Fahrradträger gestohlen

Bad Rothenfelde (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde in der Ulmenallee ein Fahrrad mit Träger von einem Auto gestohlen. Die Täter entwendete dabei zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr das weiße Rennrad "Stevens Strada 900 Disc" komplett mit dem Kupplungsträger der Marke "Uebler" eines im Bereich zwischen Lerchenweg und Feldstraße geparkten grauen VW Sportsvan. Sowohl das Rennrad als auch der Fahrradträger waren mit Schlössern gegen eine Wegnahme gesichert. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizeistation in Dissen. Telefon: 05421-921390.

