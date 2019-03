Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - In der Nacht zu Mittwoch (27.03.) öffneten bislang unbekannte Täter gewaltsam die rückwärtige Tür eines Renault-Firmenfahrzeugs, das vor einem Haus an der Straße Am Hüttenbrink geparkt worden war. Aus dem Innenraum wurden verschiedene hochwertige Werkzeuge gestohlen, womit die Täter in unbekannte Richtung flüchteten.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesem Diebstahl machen? Wer hat in der Nacht zu Mittwoch verdächtige Personen oder Fahrzeuge Am Hüttenbrink gesehen oder kann sonst Hinweise geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

