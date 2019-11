Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Firmeneinbruch

Melle (ots)

In der Zeit von Dienstagabend (18 Uhr) bis Mittwochmorgen (07 Uhr) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Firmengelände am Markenweg. Auf dem Gelände brachen der oder die Täter eine Bürotür auf und entwendeten aus dem Raum unter anderem Bargeld und EC-Karten. Anschließend flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Melle, Telefon 05422/920600.

