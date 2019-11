Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Junger Mann gefährdete Verkehrsteilnehmer

Melle (ots)

Die Meller Polizei sucht derzeit nach Verkehrsteilnehmern, die am Dienstagmorgen im Bereich der Autobahnunterführung an der Westerhausener Straße möglicherweise durch einen jungen Mann gefährdet wurden. Zeugen hatten gegen 05.50 Uhr gemeldet, dass eine Person mit den Armen gestikulierend auf der Fahrbahn umherlief. Um den jungen Mann nicht anzufahren, musste der Hinweisgeber mit seinem Auto ausweichen und wäre dabei fast mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Eine Funkstreife der Polizei konnte den Fußgänger, einen 19-Jährigen aus Frankfurt/Oder, wenig später von der Straße holen und in Gewahrsam nehmen. Da der junge Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die Hinweise geben könne, oder durch das Verhalten des Fußgängers gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 05422-920600 zu melden. Die Person ist dunkelhäutig, trug zum Zeitpunkt des Vorfalls eine Mütze, einen olivfarbenen Parka und hatte einen Rucksack dabei.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell