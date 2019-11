Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht in der Johannisstraße

Osnabrück (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit wegen einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmorgen an der Ecke Johannistorwall/Johannisstraße ereignete. Der unbekannte Fahrer eines Lkw mit Anhänger bog gegen 07.30 Uhr vom Johannistorwall nach rechts in die Johannisstraße Richtung Rosenplatz ab und touchierte dabei mit dem Anhänger einen roten Ford Transit Personentransporter, der auf dem linken Fahrstreifen des Johannistorwalls in Richtung Hauptbahnhof unterwegs war. Der 7,5-Tonner hielt nach dem Vorfall nicht an und setzte die Fahrt fort. Sowohl der Lkw als auch der Anhänger hatten einen hellen Planenaufbau. Zeugen des Unfalls melden sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0541/327-2215.

