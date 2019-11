Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Einbruch in Einfamilienhaus

Wallenhorst (ots)

In der Zeit von 08 Uhr bis 16 Uhr brach ein unbekannter Täter in der Osnabrücker Straße, nahe den Verbrauchermärkten, in ein Wohnhaus ein. Bislang unbekannter Täter hatte in der Nachbarschaft eine Heckenschere aus einer Gartenhütte entwendet und mit dieser eine Terrassentür aufgebrochen. Zur Beute gehört unter anderem Schmuck. Die Bramscher Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben. Hinweise werden unter 05407 81790 und 05461 915300 entgegengenommen.

