POL-PPWP: Nächtliche Fahrradfahrer ohne Licht

Kaiserslautern (ots)

Weil er ohne Beleuchtung mit dem Fahrrad unterwegs war, hat ein Mann am Mittwochabend die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Die Beamten kontrollierten den 30-Jährigen in der Logenstraße und stellten fest, dass seine Atemluft nach Alkohol roch. Ein freiwilliger Atemtest ergab: der Mann hatte 0,34 Promille "intus".

Bei einer Durchsuchung seiner Kleidung kam in der Jackentasche des 30-Jährigen noch eine kleine Menge Cannabis zum Vorschein. Woher er das Rauschgift hatte, wollte der Mann nicht sagen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Um zu verhindern, dass der 30-Jährige alkoholisiert und ohne Licht mit seinem Rad am Straßenverkehr teilnimmt, ließen die Polizeibeamten vorsorglich die Luft aus den Reifen des Fahrrads. Der Mann musste seinen "Drahtesel" nach Hause schieben.

Einen weiteren Fahrradfahrer zog eine Streife im Nachtdienst aus dem Verkehr. Auch in diesem Fall war der Radler den Beamten aufgefallen, weil ohne Beleuchtung am Fahrrad in Richtung Hilgardring fuhr. Sie stoppten den Mann gegen 0.20 Uhr in der Mannheimer Straße, um ihn zu kontrollieren, und stellten dabei fest, dass die "dunkle Gestalt" deutlich nach Alkohol roch und auch eine "verwaschene" Aussprache hatte. Zudem waren im Lichtkegel seine stark geröteten Augen zu erkennen.

Bei einem ersten Atemtest vor Ort zeigte das Testgerät einen Promillewert von 1,78 an. Der 37-Jährige wurde daraufhin zwecks Blutprobe zur Dienststelle gebracht; sein Fahrrad wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen. |cri

