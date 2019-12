Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Wildunfall

Am Montagmorgen gegen 05.30 Uhr ist ein 55-Jähriger Pkw-Fahrer aus Meinhard mit einem Reh kollidiert, als er die Landesstraße L 3244 von Aue in Richtung Niederdünzebach befuhr. Das Reh verendete an der Unfallstelle, das Auto des 55-Jährigen wurde mit einem Schaden von 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen.

Parkrempler

Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr beschädigte ein 66-jähriger Mann aus Eschwege mit seinem Pkw beim Einparken auf einem Parkplatz in der Straße Unter dem Berge in Eschwege, ehemals Woolworth, den geparkten Pkw eines 46-Jährigen aus Wehretal. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden in einer Höhe von je 300 Euro.

Polizei Sontra

Beim Rangieren mit einem Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr beschädigte ein 50-Jähriger aus Herleshausen in der Pferdsdorfer Straße in Willershausen einen an einer Mauer angebrachten Briefkasten. Die Kollision passierte am Montagabend gegen 18.45 Uhr. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an dem Briefkasten auf 250 Euro. An dem Löschfahrzeug selbst entstand offenbar kein Schaden.

Polizei Witzenhausen

Fahrer eines polnischen Sattelzugs beschädigt Leitplanke und begeht anschließend Unfallflucht

Ein Schaden von 100 Euro sind das Ergebnis einer Unfallflucht von Montagmorgen. Gegen 09.05 Uhr befuhr ein Sattelzug die Landesstraße L 3238 von Ermschwerd in Richtung Gertenbach. In einer Rechtskurve beschädigte der Fahrer des Sattelzuges mit dem ausschwenkenden Auflieger einer Leitplanke. Der Unfallhergang wurde von einem Zeugen beobachtet, der sich zum Unfallzeitpunkt hinter dem Sattelzug befand. Der Fahrer des Sattelzuges setzte jedoch seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei in Witzenhausen, die von einem Schaden an der Leitplanke in Höhe von 100 Euro ausgeht, ermittelt nun wegen Unfallflucht. An dem Auflieger des Sattelzuges war das polnische Kennzeichen SZA 56 E6 angebracht.

51-Jähriger Lkw-Fahrer beschädigt Straßenlaterne und Metallzaun

Montagmorgen gegen 09.15 Uhr beschädigte ein 51-Jähriger aus Kassel beim Rückwärtsrangieren mit einem Klein-Lkw im Parkweg in Ermschwerd eine Straßenlaterne. Durch die Kollision wurde die Laterne zudem so nach hinten verbogen, dass auch noch zwei Metallzaunfelder dadurch beschädigt wurden. Insgesamt beläuft sich der Unfallschaden auf 2500 Euro.

82-jähriger Pkw-Fahrer kollidiert auf Verkehrsinsel mit einem Verkehrszeichen; Schaden 2600 Euro

Am Montagvormittag gegen 11.10 Uhr befuhr ein 82-jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die Südbahnhofstraße in Witzenhausen und wollte dann nach links in die Gelstertalstraße abbiegen. Dabei ist er dann offenbar über eine Verkehrsinsel gefahren und gegen den Mast eines Verkehrszeichens gestoßen. Der ältere Mann blieb unverletzt, das Auto wurde mit einem Schaden von 2000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. An dem Verkehrszeichen entstand ein Schaden in Höhe von 600 Euro.

37-jähriger Pkw-Fahrer verursacht Schaden beim Rangieren

Gegen 11.45 Uhr beschädigte ein 37-Jähriger Mann aus Bornhagen am gestrigen Montag einen geparkten Pkw auf einem Parkplatz in der Steinstraße in Witzenhausen. Der 37-Jährige wollte mit seinem Pkw rückwärts in eine Parklücke rangieren und stieß hierbei gegen den geparkten Pkw eines 37-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf. An dessen Fahrzeug entstand daraufhin leichter Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Das Fahrzeug des Verursachers blieb unbeschädigt.

Montagabend gegen 19.35 Uhr übersah ein 21-Jähriger aus Neu-Eichenberg beim Anfahren mit einem Klein-Lkw vom Straßenrand einen anderen Pkw und stieß mit diesem zusammen. Ein 37-jähriger, aus Witzenhausen stammender, Pkw-Fahrer hatte die Straße Am Markt in Richtung Stubenstraße befahren, als der 21-Jährige mit einem Klein-Lkw dann unvermittelt vom rechten Fahrbahnrand anfuhr und den bevorrechtigten 37-Jährigen dabei übersah. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand dabei nicht unerheblicher Sachschaden von insgesamt 7000 Euro.

