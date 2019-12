Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannter Täter versucht in Einfamilienhaus einzubrechen und flüchtet als er bemerkt wird; Polizei bittet um Hinweise

Am Samstagnachmittag hat ein unbekannter Mann versucht, in ein Wohnhaus im Langenhainer Weg in Eschwege einzubrechen. Ein Hausbewohner bemerkte den Einbrecher, woraufhin dieser von seiner weiteren Tat abließ und die Flucht ergriff. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der flüchtigen Person geben können.

Am späten Samstagnachmittag gegen 17.00 Uhr hat ein unbekannter Täter versucht, an der Rückseite des besagten Wohnhauses gewaltsam über eine Terrasse ins Haus zu gelangen. Der Mann hatte dazu die Glasscheibe der Terrassentür zum Teil eingeschlagen und zudem noch eine Fensterscheibe. Trotzdem gelangte der Täter nicht ins Haus. Ein 63-jähriger Hausbewohner, der im Obergeschoss auf den Einbruch aufmerksam wurde, bemerkte den Täter noch und sah, wie er auf einem Nachbargrundstück verschwand.

Nach den Angaben des 63-jährigen Mannes soll es sich bei dem flüchtenden Täter um einen Mann handeln, der etwa zwischen 32 und 38 Jahre alt und ca. 175 cm groß sein soll. Der Täter hatte blonde bzw. rotblonde, kurze Haare, trug einen Vollbart und hatte einen leicht nach vorn gebeugten Gang. Zum Zeitpunkt der Tat war der Unbekannte mit einem stark abgetragenen, schäbigen roten Anorak und einer dunklen Hose bekleidet.

Die Kriminalpolizei in Eschwege hat in dem Fall, bei dem durch den Einbruchsversuch 5000 Euro Sachschaden entstanden sind, die weiteren Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

