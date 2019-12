Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede, Bismarckstraße, Einbruch in Wohnhaus

Holzwickede (ots)

Am Samstag, den 07.12.2019 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:30 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte in Holzwickde ein. Sie verschafften sich Zugang zum Garten und hebelten dort eine Terrassentür auf. Anschließend durchsuchten sie das Erd-/ Obergeschoss nach Wertgegegenständen. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Täter entkamen unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Entgegen landläufiger Meinung erfolgen Einbrüche häufig zur Tageszeit, zum Beispiel während einer kurzen Abwesenheit des Bewohners, so etwa zur Schul-, Arbeits- und Einkaufszeit, am frühen Abend oder an den Wochenenden. Seien Sie wachsam, gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit! /CP

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei in Unna unter der Telefonnummer 02303-921-3120 oder 02303-921-0 anzugeben.

