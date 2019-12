Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Autofahrerin übersieht Mädchen auf einem Fahrrad - das Mädchen kommt ins Krankenhaus

Werne (ots)

Eine 44 jährige Pkw Fahrerin aus Werne befuhr am Freitagmittag (06.12.2019), um 14:15 Uhr, mit einem schwarzen BMW die Bahnhofstraße in nördliche Richtung. Am Kreisverkehr Höhe der Straße Fürstenhof, übersah sie eine 15 jährige Fahrradfahrerin aus Werne. Diese befuhr den Radweg am Kreisverkehr. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich vermutlich leicht. Sie wurde durch eine eingesetzte RTW Besatzung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von einigen hundert Euro. /Tu.

