POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Wildunfälle

Mit einem Wildschwein kollidierte heute Morgen, 07:20 Uhr, eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner, die auf der K 34 zwischen Weidenhausen und Eltmannshausen unterwegs war. Das Tier lief anschließend davon; zurück blieb ein Pkw mit einem Sachschaden von ca. 1500 EUR.

Ein Reh wurde vergangene Nacht, um 00:52 Uhr, auf der B 27 in der Gemarkung von Eltmannshausen von einem 52-jährigen Pkw-Fahrer aus Bad Sooden-Allendorf erfasst und getötet. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Ebenfalls mit einem Reh kollidierte ein 29-jähriger Eschweger, der gestern Nachmittag, um 17:35 Uhr, zwischen Oberdünzebach und Niederdünzebach unterwegs war. Das Tier verendete am Unfallort; am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Drei Unfälle in der Bahnhofstraße in Eschwege

Um 21:05 Uhr befuhr gestern Abend eine 34-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. Im Kreuzungsbereich zur B 249 beabsichtigte sie nach links in Richtung Wanfried abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden und vorfahrtsberechtigten Pkw, der von einem 27-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 2500 EUR angegeben.

Ein Auffahrunfall mit geringem Sachschaden ereignete sich gestern Abend, um 18:20 Uhr, in der Bahnhofstraße in Eschwege, nachdem eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Waldkappel an der Ampel in Höhe des Lidl-Marktes anhalten musste. Dies bemerkte der nachfolgende 23-jährige Pkw-Fahrer aus Eschwege zu spät.

Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer aus Eschwege befuhr gestern Vormittag, um 11:50 Uhr, die Bahnhofstraße in Eschwege stadteinwärts. Beim Vorbeifahren an einem geparkten Peugeot Boxer streifte er das Fahrzeug, wodurch der Außenspiegel beschädigt wurde. Sachschaden: 250 EUR.

Polizei Sontra

Um 14:10 Uhr steifte gestern Nachmittag beim Vorbeifahren ein 52-jähriger Eschweger mit seinem Pkw einen geparkten Opel Astra, wodurch geringer Sachschaden von ca. 75 EUR entstand. Der Unfall ereignete sich in der Brückenstraße in Sontra-Ulfen.

