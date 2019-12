Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 16.12.2019

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Schlägerei vor Gaststätte endet mit Kopfverletzung; Täter flüchtig

Am Samstagabend ist ein 28-Jähriger aus Eschwege gegen 23.45 Uhr bei einer körperlichen Auseinandersetzung verletzt worden. Der 28-Jährige geriet offenbar bei einer Gaststätte in Eschwege Am Stad mit einem anderen Mann in einen Streit. Im Verlauf dessen erhielt er von dem unbekannten Täter dann einen Schlag ins Gesicht. Der Täter, zu dem derzeit nichts weiter bekannt ist, flüchtete anschließend vom Tatort. Der 28-Jährige musste später im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei ermittelt hier wegen Körperverletzung und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 05651/925-0 zu melden.

Polizei Sontra

24-jähriger Autofahrer mit ungenehmigtem Blaulicht unterwegs

Am Samstagabend kurz vor 00.00 Uhr erhielt zunächst die Polizei in Witzenhausen eine Mitteilung, wonach laut Zeugenhinweisen ein Autofahrer in seinem Privat-Pkw offenbar mit eingeschaltetem Blaulicht unterwegs sein soll. Aufgefallen war das verdächtige Fahrzeug in der Nähe von Großalmerode. Die Fahndung nach dem Auto am gleichen Abend führte dann aber nicht mehr zum Auffinden des Fahrzeugs. Weitere Ermittlungen am Folgetag führten die Beamten letztlich auf die Spur eines 24-Jährigen aus dem Ringgau. Der junge Mann steht in dem Verdacht, dass er in dem besagten Fahrzeug über eine 12-Volt-Steckdose verbotenerweise ein Blaulicht-Blitzgerät betrieben hat, so dass bei anderen Autofahrern der Eindruck entstand, dass hier eventuell ein Zivilfahrzeug der Polizei im Einsatz ist. Die Polizei hat gegen den 24-Jährigen nun ein Strafverfahren u.a. wegen Amtsanmaßung eingeleitet.

