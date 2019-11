Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Gegen geparkten Pkw gestoßen und geflüchtet - silberner Alfa Romeo 156 gesucht!

Freiburg (ots)

In der Nach zum Donnerstag, 14.11.2019, ist der bislang unbekannte Fahrer eines Alfa Romeo in Efringen-Kirchen gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Honda gestoßen. Durch die Aufprallwucht wurde der Honda ca. zehn Meter nach vorne katapultiert und prallte noch gegen einen abgestellten Peugeot-Transporter. Der Blechschaden an diesen beiden Fahrzeugen liegt bei rund 5500 Euro. Kurz vor 01:00 Uhr war es in der Bahnhofstraße zu diesem Verkehrsunfall gekommen. Der Verursacher flüchtete in Richtung der L 137. Am Kreisverkehr Beim Ochsenkopf verlor sich seine Spur. Bei dem flüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen silbernen Alfa Romeo 156 Limousine der Baujahre 1997 bis 2003 gehandelt haben. Der Wagen müsste im Frontbereich stark beschädigt sein. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621 9797-0, entgegen.

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell