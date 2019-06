Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Exhibitionist belästigt Joggerin, Autokennzeichen FD-J 4698 gestohlen, Metalldiebe stehlen Kabel, Einbrecher erbeuten wertvolle Handtasche

Fulda (ots)

Freitag, 14. Juni 2019

Exhibitionist belästigt Joggerin BAD SALZSCHLIRF - Mit exhibitionistischen Handlungen belästigte ein Unbekannter am Donnerstagnachmittag (13.06.), gegen 17:30 Uhr, eine Joggerin im Bad Salzschlirfer Kurpark. Der Mann fiel der 34-jährigen Geschädigten zunächst im Bereich des Badehauses auf, wo er noch bekleidet war. Kurz darauf kam die Sportlerin an einer Bank unterhalb des Lutherweges vorbei. Hier saß der Beschuldigte nun ohne Hose und onanierte. Die Frau lief daraufhin zur Kurparkresidenz und alarmierte die Polizei. Trotz sofortiger Fahndung konnte die eingesetzte Streife den Mann nicht mehr antreffen. Er wird wie folgt beschrieben: Circa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank, blonde kurze Haare. Bekleidet war er mit einem dunkelgrauen T-Shirt und einer tarnfarbenen Schildmütze. Autokennzeichen FD-J 4698 gestohlen HÜNFELD - Die beiden Kennzeichenschilder FD-J 4698 stahlen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (12.06.) auf Donnerstag (13.06.) von einem dunkelgrauen Opel Astra. Das Fahrzeug war zur Tatzeit am Fahrbahnrand der Richard-Schick-Straße im Stadtteil Michelsrombach abgestellt. Die Polizei hat die Schilder zur Sachfahndung ausgeschrieben. Metalldiebe stehlen Kabel EITERFELD - Von einer Baustelle in der Straße "Am Sieresweg" im Ortsteil Arzell stahlen Unbekannte in der ersten Juniwoche rund 200 Meter Erdkabel. Diese waren zunächst im Gebäude verlegt und durch die Hauswand nach außen geführt. Die Täter schnitten die Kabel unmittelbar an der Hauswand ab und nahmen sodann das auf vier Rollen aufgewickelte Diebesgut im Wert von rund 250 Euro mit. Einbrecher erbeuten wertvolle Handtasche FULDA - Eine Designerhandtasche der Marke "Louis Vuitton" im Wert von mehreren hundert Euro stahlen unbekannte Wohnungseinbrecher am Donnerstag (13.06.). Im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr und 13:30 Uhr gelangten die Täter auf unbekannte Art und Weise in ein Mehrfamilienhaus in der Lindenstraße. Dort öffneten sie mit einem Werkzeug die Tür einer Wohnung und durchsuchten diese nach Diebesgut. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter anschließend. An den aufgebrochenen Türen entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizei in Fulda, Tel.: 0661 / 105 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl i.V. Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell