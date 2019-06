Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Achtung, Betrüger am Telefon!

Vogelsberg (ots)

Freitag, 14. Juni 2019

Achtung, Betrüger am Telefon! HOMBERG (OHM) - Gemeine Betrüger, die es mit der bekannten "Enkeltrickmasche" auf die Ersparnisse vor allem älterer Menschen abgesehen haben, trieben am Donnerstag (13.06.) im Bereich Homberg (Ohm) ihr Unwesen. Der Alsfelder Kriminalpolizei liegen insgesamt acht Strafanzeigen vor. In allen Fällen hatte eine der Stimme nach jüngere Frau angerufen, sich als Enkelin oder Nichte ausgegeben und um Geld gebeten. Zum Glück haben alle Angerufenen den Betrugsversuch durschaut und das Gespräch beendet.

Hinweise bitte an die Polizei in Alsfeld, Tel.: 06631 / 974 - 0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache der Hessischen Polizei, die rund um die Uhr im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache erreichbar ist.

Christian Stahl i.V. Pressesprecher Tel.: 0661 / 105 - 1011

