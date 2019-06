Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lack von Personenwagen zerkratzt

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ( 11./12.06.) wurden in Bad Hersfeld in der Straße Neumarkt mehrere PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Hersfeld unter Telefon 06621 / 932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Online Wche www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell