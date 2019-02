Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Pkw-Anhänger gestohlen

Freren (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zu Freitag am Erikaweg einen Pkw-Anhänger mit einem zulässigen Gesamtgewicht von drei Tonnen gestohlen. Das Diebesgut der niederländischen Marke Hulco war zur Tatzeit auf dem Hinterhof eines dortigen Privatgrundstücks abgestellt. Es war das Kennzeichen EL-XH 488 angebracht. Gegenstände, die sich auf dem Anhänger befunden haben, wurden etwa 200 Meter vom Tatort entfernt am Straßenrand aufgefunden. Hinweise nimmt die Polizei Spelle unter der Rufnummer (05977)929210 entgegen.

