Polizei Bochum

POL-BO: Schmuck weg: Familie mit jungen Kindern betrügt Seniorin - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Mama, Papa und zwei junge Kinder - in dieser Konstellation haben Trickbetrüger eine 85-jährige Hernerin um ihren Schmuck gebracht. Die Kinder hatten angeblich dringend auf die Toilette gemusst.

Der Vorfall hat sich am Mittwochnachmittag, 20. Februar, im Herner Stadtzentrum ereignet. Gegen 17.30 Uhr klingelte die "Familie" bei der Rentnerin und fragte, ob die Kinder die Toilette benutzen dürften. Die 85-Jährige bat sie herein, woraufhin der Mann sie in ein Gespräch verwickelte. Als die Familie nach einer Viertelstunde wieder verschwunden war, stellte die Seniorin fest, dass diverser Schmuck fehlte.

So werden die Täter beschrieben: Der Mann war 30 bis 35 Jahre alt, 165 bis 170 cm groß, hatte eine normale Figur, schwarze, mittellange und nach hinten gegelte Haare. Er war dunkel gekleidet und sprach gebrochenes Deutsch.

Die Frau war im selben Alter und hatte schwarze, zum Zopf gebundene Haare.

Bei den Kindern handelte sich um zwei Jungen im Alter von ca. drei und fünf Jahren.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 / 909 4135 (-4441 außerhalb der Bürozeiten) um Zeugenhinweise.

