POL-LER: ++ Erstaufführung der Verkehrsshow "Stapp för Stapp" in Leer: Siggi Schlau, Polizist Holger, Püppi vom Bauhof und Hein Törf begeisterten zahlreiche Kinder ++

1 weiterer Medieninhalt

Teil der Show: Das verkehrssichere Fahrrad Bild-Infos Download

PI Leer/Emden (ots) - Leer - Hunderte Kinderaugen blickten am heutigen Vormittag im Theater an der Blinke gespannt auf die Bühne, als sich gegen 10:00 Uhr der Vorhang öffnete und Hein Törf, Siggi Schlau, Polizist Holger und Püppi vom Bauhof mit der Verkehrsshow "Stapp för Stapp" begannen.

Rund 400 Gäste waren zu dem Theaterstück eingeladen. Den Großteil des Publikums bildeten Vorschulkinder und Erstklässlerinnen und Erstklässler aus dem Leeraner Stadtgebiet. Darüber hinaus schickte auch der Kinderschutzbund Leer eine Delegation ihrer "Kleinsten". Zu den "großen" Zuschauern gehörten Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Leer aus dem Fachbereich "Sozialwesen".

Während Siggi Schlau, Polizist Holger und Püppi den Kindern spielerisch die richtigen Verhaltensregeln im Straßenverkehr näherbrachten, wusste Hein Törf nicht so recht, was es mit den Verkehrszeichen auf sich hat. Dass die Kinder bereits einiges über den Straßenverkehr wussten, brachten sie durch lautstarkes und widersprechendes Tosen zum Ausdruck, als Hein Törf meinte, ein Verkehrsschild könnte ein rechteckiges Spiegelei oder ein Pizzastück darstellen.

Nach der etwa 45-minütigen Aufführung verließen die begeisterten Kinder den Saal und gingen zurück in ihre Schulen. Auf dem Weg dahin wird ihnen der Satz "Süchst du mi, seh ick di." (Siehst du mich, seh ich dich.), den die Protagonisten gemeinsam mit den Kindern sangen, sicherlich als Ohrwurm in Erinnerung geblieben sein.

Die Verkehrsshow "Stapp för Stapp" wird seit mehreren Jahren im ostfriesischen Raum aufgeführt und lockte bereits über 11.000 Kinder an. In Leer dahingegen war es heute die Erstaufführung. Ausrichter für die Verkehrsschow in Leer ist die Polizeiinspektion Leer/Emden in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Leer, der Stadt Leer sowie der Verkehrswacht für den Landkreis Leer. Die Polizeiinspektion Leer/Emden bedankt sich herzlich bei allen Helfenden und Mitwirkenden, die sich an der Realisierung dieser Veranstaltung beteiligt haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Christoph Kettwig

Telefon: 0491/97690-114

E-Mail: christoph.kettwig@polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell