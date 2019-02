Polizei Bochum

POL-BO: Zeugen gesucht - Jugendlicher (13) aus Bochum beraubt

Bochum (ots)

Ein noch unbekannter junger Mann hat am gestrigen Mittwoch, 20. Februar, um 17.30 Uhr einem 13-jährigen Bochumer am Bahnhof auf dem Kurt-Schumacher-Platz 13 in Bochum die Kappe vom Kopf gerissen. Als der Jugendliche seine Mütze zurückhaben wollte, bedrohte ihn der Unbekannte verbal. Außerdem habe der 13-Jährige ein Messer im Hosenbund des Unbekannten erkannt.

Der Tatverdächtige wird als "südländisch" beschrieben, ist etwa 15 Jahre alt, circa 1,50 Meter groß, hat schwarze, nach hinten gegelte Haare, war zur Tatzeit schwarz gekleidet und trug eine Tasche der Marke "Gucci" bei sich. Er entfernte sich zu Fuß in Richtung Bongardstraße/Kortumstraße.

Das zuständige Innenstadtkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441).

