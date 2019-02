Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nebelmaschine löst bei Einbruch aus

Porta Westfalica (ots)

In der Nacht zu Donnerstag suchten bisher Unbekannte eine Tankstelle an der Vlothoer Straße in Porta Westfalica - Holzhausen heim. Nachdem sich die Täter gewaltsam Zugang in den Verkaufsshop verschafft hatten, löste neben der Alarmanlage eine Nebelmaschine aus. Darauf flüchteten die Einbrecher.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge warfen zwei Männer mit einem Stein zunächst eine Scheibe der Eingangstür ein. Da sich diese nicht ganz öffnen ließ, warfen sie einen zweiten Stein hinterher. Anschließend konnten sie ins Ladenlokal gelangen. Hier löste der Alarmmechanismus aus und die Täter flüchteten nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute. Einem Zeugenhinweis nach flüchteten die Männer mit einem dunklen Wagen, vermutlich einem VW Golf.

Hinweise bitte an die Polizei in Minden unter der Telefonnummer (0571) 8866-0.

