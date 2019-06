Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrecher in Sportlerheimen

Fulda (ots)

Petersberg - In das Sportvereinsheim in der Rhönstraße in Steinau brachen Unbekannte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11./12.6.) ein. Sie beschädigten zunächst die Bewegungsmelder und hebelten dann an der Zugangstür und einem Fenster. Durch eine eingeschlagene Scheibe gelangten sie schließlich in die Innenräume und durchsuchten diese gründlich. Dabei gingen sie teilweise mit brachialer Gewalt vor und verursachten erheblichen Sachschaden. Nach ersten Erkenntnissen haben sie nichts gestohlen.

Petersberg - Auch in das Sportlerheim Am Werthesberg in Almendorf brachen vermutlich die gleichen Täter in derselben Nacht ein. Sie schlugen eine Scheibe ein und durchwühlten die Innenräume. Ob sie etwas gestohlen haben ist noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de/onlinewache

