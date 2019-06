POL-OH: Sachbeschädigung - Diebstahl

Polizeipräsidium Osthessen

Plane von Auto abgerissen

Schlitz-Willofs - Unbekannte machten sich zwischen Sonntagabend (09.06.) und Montagmorgen (10.06.) an einem Fahrzeug zu schaffen, das auf einem Hof in der Straße "Sommerberg" geparkt war. Die Täter rissen eine über die Motorhaube gespannte Schutzhaube ab und beschädigten das linke Rücklicht. Der Sachschaden beträgt 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter Telefon 06641 / 971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einnahmen vom Pfingstmarkt gestohlen

Alsfeld - Einem Imbiss-Betreiber stahlen dreiste Diebe die gesamten Tageseinnahmen samt Wechselgeld. Die Tat ereignete sich am Dienstag (12.06.) gegen Mitternacht. Nach dem Abbau des alljährlichen Pfingstmarktes parkte der Geschädigte gegen 23.30 Uhr seinen grauen Daimler Sprinter in der Jahnstraße, unmittelbar vor dem Eingang der Stadthalle. Um 00.30 Uhr bemerkte er, dass die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen war und die blaue Tüte mit den beiden im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegten Geldkassetten fehlte. Bei den gestohlenen Geldkassetten handelt es sich um zwei rote Behälter aus Metall mit den Maßen von ca. 20 x 25 cm und ca. 30 x 35 cm. In diesen befanden sich die Einnahmen aus dem Imbiss- und Getränkestand in Höhe von mehreren tausend Euro. Die große blaue Tüte ähnelte einer IKEA-Tüte.

Hinweise zu der Straftat erbittet die Polizeistation Alsfeld unter der Rufnummer (0 66 31) 97 40 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de/onlinewache.

