Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Eigentumsdelikte

Fulda (ots)

Einbruch in öffentliches Gebäude

Fulda - Am vergangenen Wochenende zwischen Freitagabend (07.06.) und Dienstagmorgen (11.06.) brachen Unbekannte in ein öffentliches Gebäude in der Carl-Schurz-Straße ein, in dem sich zwei Kindertagesstätten, ein Jugendtreff und Schulungsräume einer Lehranstalt befinden. Die Täter hebelten gewaltsam mehrere Innentüren auf und gelangten in die untereinander verbundenen Räumlichkeiten der verschiedenen Einrichtungen. Bei ihrer Suche nach Diebesgut beschädigten sie Holztüren, Metallspinde sowie einen Labortisch. Mit einem Notebook, Elektronikgeräten, Werkzeug, einer Digitalkamera und Bargeld im Gesamtwert von ca. 1.700 Euro entkamen sie unerkannt. Der verursachte Sachschaden liegt mit mehreren tausend Euro weit höher.

Auto aufgebrochen

Fulda - Eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Papieren entwendeten unbekannte Täter aus einem im Gerloser Weg abgestellten schwarzen Daimler Chrysler. Die Tat ereignete sich am Dienstag (11.06.), gegen 09.00 Uhr.

Einbruch in Café

Das Café im Schloss Fasanerie war am Dienstag (12.06.), zwischen 02.45 Uhr und 03.00 Uhr, erneut das Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Über eine Terrassentür gelangten sie in das Innere des Gebäudes und suchten gezielt das Büro auf, nachdem sie die Scheibe der Zugangstür beschädigten. Sie erbeuteten einen Münzzähler im Wert von 100 Euro und verschwanden. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, wird noch ermittelt. Der Sachschaden beträgt 500 Euro.

