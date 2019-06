POL-OH: Autoscheibe eingeschlagen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda - Am Donnerstag, dem 23.05.2019, wurde in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 19:10 Uhr bei einem weißen Fiat Panda die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Das Fahrzeug war im Bereich der Schlossstraße, gegenüber der Stadtwache in Fulda auf dem dortigen Parkstreifen abgestellt. In dem Auto befand sich eine Geldbörse, die der bislang unbekannte Täter allerdings nicht entwendete. Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass der Täter evtl. bei der Tatausführung gestört wurde und daher von seinem Vorhaben abließ. Zeugen, die zur Tatzeit in diesem Bereich verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter Telefon 0661 / 105-0 oder die Online Wache www.polizei.hessen.de zu melden.

